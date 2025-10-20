Черчесов кричал с бровки, Карпин выражал недовольство судье. Фото матча «Динамо» — «Ахмат»

19 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев открыл счёт в матче на 16-й минуте. Но уже через пять минут форвард гостей Георгий Мелкадзе забил ответный мяч. Ещё двумя голами соперники обменялись в концовке встречи. На 88-й минуте хавбек гостей Эгаш Касинтура вывел гостей вперёд. А на 90+4-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вырвал ничью для своей команды.