Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов кричал с бровки, Карпин выражал недовольство судье. Фото матча «Динамо» — «Ахмат»

Черчесов кричал с бровки, Карпин выражал недовольство судье. Фото матча «Динамо» — «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

19 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев открыл счёт в матче на 16-й минуте. Но уже через пять минут форвард гостей Георгий Мелкадзе забил ответный мяч. Ещё двумя голами соперники обменялись в концовке встречи. На 88-й минуте хавбек гостей Эгаш Касинтура вывел гостей вперёд. А на 90+4-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вырвал ничью для своей команды.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android