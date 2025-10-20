Тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство в РПЛ после матча с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в матче 12-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0) высказался по поводу судейства в лиге. Во время матча с «Сочи» на 25-й минуте после просмотра VAR арбитр не засчитал гол Матео Кассьерры из-за офсайда.

«Мы были с вами свидетелями мяча, который ЦСКА забил с углового. Пьянич подал, мяч не касался линии. Видим, как ауты бросают, когда постоянно заступают. А почему сегодня решили вмешаться в этот момент, сложно сказать. Много вопросов, но я этого не понимаю. Может кто-нибудь объяснит, но объяснение тоже не происходит по тем или иным решениям. Я думаю, и судьи не понимают, где свистеть. По мне, ошибки допускают все судьи, если мы говорим про судей, но должна быть последовательность определенная. Если ты толчки в спину свистишь, небольшие даже, то свисти их все время. Если ты даешь бороться, значит давай бороться.

Игра — это футбол динамичный. Но понимание самого, почему именно так или так, или как мы руки свистим или не свистим, это я уже пример привел. Я думаю, что и для Игоря Витальевича будут такие же вопросы, и для многих других тренеров, которые абсолютно не в теме и не понимают, как какие моменты трактовать. Здесь я уже был на встрече с тренерами — то же самое. Сто тренеров, и все об одном и том же говорят. Ответа, к сожалению, нет. Может быть, кто-нибудь его даст когда-нибудь», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 23 очка. Возглавляет турнирный зачёт «Локомотив», набрав 26 очков. Следом идёт «Краснодар» и ЦСКА, у которых 26 и 24 очка соответственно.

В следующем туре «Зенит» встретится с московским «Динамо».