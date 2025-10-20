Скидки
Александр Мостовой опубликовал фото с матча «Спартака» с «Ростовом»

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой опубликовал в своём телеграм-канале пост с фотографиями, на которых он находится на стадионе московского «Спартака» «Лукойл Арена» во время матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

На первом фото Александр позирует на фоне стадиона с красно-белым шарфом, а на втором стоит с другими гостями встречи, включая известного экс-футболиста Дмитрия Ананко.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год. За это время футболист принял участие в 142 матчах за красно-белых, забил 48 голов и отдал две результативные передачи. В составе этой команды он дважды становился победителем чемпионата СССР, а также брал Кубок Федерации футбола СССР. Помимо этого, Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

