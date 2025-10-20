Матвей Сафонов поделился фото с Игорем Джабраиловым из Парижа

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выложил фото с известным стендап-комиком и фанатом ЦСКА Игорем Джабраиловым из Парижа.

«Пешки на позициях», — подписал совместное фото Сафонов.

Фото: Соцсети Сафонова

Следующий матч парижский клуб проведёт на выезде в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» уже завтра, 21 октября. Начало встречи запланировано на 22 часа по московскому времени.

Напомним, Сафонов пополнил состав «ПСЖ» в июле 2024 года, действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. В текущем сезоне россиянин не провёл ещё ни одного матча за французский клуб.