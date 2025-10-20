Скидки
Черданцев – о забавных словах Талалаева: кто такая тётя Раиса? Главный вопрос РПЛ сегодня

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев отреагировал на забавные слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:0). Перед матчем Талалев сказал, что «Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку».

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 7'     0:2 Петров – 19'     0:3 Бевеев – 80'    

«Кто такая тётя Раиса? Вот главный вопрос РПЛ сегодня», — написал Черданцев на личной странице в своём телеграм-канале.

После 12-ти туров чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. «Рубин», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 18 очков.

В следующем туре «Балтика» встретится с «Пари НН», а «Рубин» сыграет с «Краснодаром».

