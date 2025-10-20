Воробьёв, Сергеев и Мантуан — в сборной 12-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 12-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива» — четыре футболиста. Два представителя у «Балтики». Тренером символической сборной мы выбрали Михаила Галактионова («Локомотив»).

Вратарь: Максим Бориско («Балтика»).

Защитники: Данила Ведерников («Оренбург»), Диего Коста («Краснодар»), Сесар Монтес («Локомотив»), Густаво Мантуан («Зенит»).

Полузащитники: Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Эсекьель Барко («Спартак»), Максим Петров («Балтика»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Иван Сергеев («Динамо»).

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»).