Воробьёв, Сергеев и Мантуан — в сборной 12-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 12-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива» — четыре футболиста. Два представителя у «Балтики». Тренером символической сборной мы выбрали Михаила Галактионова («Локомотив»).
Вратарь: Максим Бориско («Балтика»).
Защитники: Данила Ведерников («Оренбург»), Диего Коста («Краснодар»), Сесар Монтес («Локомотив»), Густаво Мантуан («Зенит»).
Полузащитники: Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Эсекьель Барко («Спартак»), Максим Петров («Балтика»).
Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Иван Сергеев («Динамо»).
Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»).