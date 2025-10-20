Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Алонсо: я бы не сказал, что у «Реала» есть зависимость от Мбаппе

Тренер «Реала» Алонсо: я бы не сказал, что у «Реала» есть зависимость от Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу команды в матче с «Хетафе» (1:0), а также ответил на вопрос о роли нападающего Килиана Мбаппе в команде.

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 80'    
Удаления: Ньом – 77', Санкрис – 84' / нет

«Приехать в Хетафе — это нелегко, нужно уметь бороться и показывать характер. Нужно понимать, что матч может получиться не самым зрелищным. Мы были сосредоточены и делали то, что требовалось. Пришлось засучить рукава, потому что знали, что игра не будет особенно красивой — так и вышло. Это победа, которая позволяет нам начать неделю с отличным настроем.

Я бы не сказал, что у «Реала» есть зависимость от Мбаппе. Мы просто очень рады, что он у нас есть. Он играет решающую роль своими голами и участием в игре. Но за его голами стоят и многие другие важные вещи. Все игроки важны», — приводит слова Алонсо Marca.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 24 очка. В следующем туре команда встретится с «Барселоной».

Материалы по теме
Тяжелейший матч «Реала» перед «класико». Еле победили, имея на двух игроков больше!
Тяжелейший матч «Реала» перед «класико». Еле победили, имея на двух игроков больше!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android