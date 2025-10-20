Тренер «Реала» Алонсо: я бы не сказал, что у «Реала» есть зависимость от Мбаппе

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу команды в матче с «Хетафе» (1:0), а также ответил на вопрос о роли нападающего Килиана Мбаппе в команде.

«Приехать в Хетафе — это нелегко, нужно уметь бороться и показывать характер. Нужно понимать, что матч может получиться не самым зрелищным. Мы были сосредоточены и делали то, что требовалось. Пришлось засучить рукава, потому что знали, что игра не будет особенно красивой — так и вышло. Это победа, которая позволяет нам начать неделю с отличным настроем.

Я бы не сказал, что у «Реала» есть зависимость от Мбаппе. Мы просто очень рады, что он у нас есть. Он играет решающую роль своими голами и участием в игре. Но за его голами стоят и многие другие важные вещи. Все игроки важны», — приводит слова Алонсо Marca.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 24 очка. В следующем туре команда встретится с «Барселоной».