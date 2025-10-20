Скидки
Главная Футбол Новости

Дивеев высказался о своём состоянии после перелома носа в матче с «Локомотивом»
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился информацией о своём состоянии здоровья. Футболист получил перелом носа в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Ребята, всем доброе утро! Едем на тренировку. Нос болит, но ничего, держимся. Спасибо большое за беспокойство, всем хорошего дня!» — сказал Дивеев в видеосообщении в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что футболист пропустит игру 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном», которая состоится 21 октября.

Напомним, защитник красно-синих разбил нос в борьбе с полузащитником железнодорожников Артёмом Карпукасом. Врачи остановили кровотечение, после чего он провёл на поле всё время игры.

