Дивеев высказался о своём состоянии после перелома носа в матче с «Локомотивом»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился информацией о своём состоянии здоровья. Футболист получил перелом носа в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0).

«Ребята, всем доброе утро! Едем на тренировку. Нос болит, но ничего, держимся. Спасибо большое за беспокойство, всем хорошего дня!» — сказал Дивеев в видеосообщении в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что футболист пропустит игру 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном», которая состоится 21 октября.

Напомним, защитник красно-синих разбил нос в борьбе с полузащитником железнодорожников Артёмом Карпукасом. Врачи остановили кровотечение, после чего он провёл на поле всё время игры.