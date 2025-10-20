Дивеев высказался о своём состоянии после перелома носа в матче с «Локомотивом»
Поделиться
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился информацией о своём состоянии здоровья. Футболист получил перелом носа в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:0).
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
«Ребята, всем доброе утро! Едем на тренировку. Нос болит, но ничего, держимся. Спасибо большое за беспокойство, всем хорошего дня!» — сказал Дивеев в видеосообщении в своём телеграм-канале.
Ранее стало известно, что футболист пропустит игру 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном», которая состоится 21 октября.
Напомним, защитник красно-синих разбил нос в борьбе с полузащитником железнодорожников Артёмом Карпукасом. Врачи остановили кровотечение, после чего он провёл на поле всё время игры.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 октября 2025
-
04:21
-
04:15
-
04:02
-
03:59
-
03:51
-
03:40
-
03:23
-
03:20
-
03:07
-
03:00
-
02:52
-
01:59
-
01:44
-
01:40
-
01:35
-
01:26
-
01:05
-
01:02
-
00:51
-
00:44
-
00:36
-
00:36
-
00:32
-
00:18
-
00:02
-
00:00
- 19 октября 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:41
-
23:40
-
23:35
-
23:14
-
23:09
-
23:04