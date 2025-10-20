Арне Слот высказался о своём положении в «Ливерпуле» после четырёх поражений кряду

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о своём положении в клубе после четырёх поражений подряд. В своём последнем матче «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:1.

«Думаю, тренер постоянно сталкивается с вызовами. Когда только начинаешь, первый вызов — это утвердиться в новой роли и начать побеждать. Потом, когда тебе удаётся, ты переходишь в клуб побольше — и люди говорят: «Посмотрим, как он справится теперь». Потом ты становишься преемником Юргена Клоппа — и все говорят: «Вот это, пожалуй, самый серьёзный вызов». А теперь мы проиграли четыре раза подряд — и это тоже вызов. Такова жизнь футбольного тренера: череда испытаний. Когда выигрываешь — хочешь продолжать побеждать, когда проигрываешь — хочешь снова начать выигрывать», — приводит слова «Ливерпуля» официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2) в чемпионате, а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.