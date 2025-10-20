Скидки
Главная Футбол Новости

«МЮ» прервал 20-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» дома в АПЛ, длившуюся более года

«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1. Таким образом, «красные дьяволы» прервали 20-матчевую серию без поражений мерсисайдцев на их стадионе в рамках АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

Данная серия длилась более года. За это время «Ливерпуль» одержал 16 побед и четыре встречи завершил вничью. Крайнее поражение подопечных Арне Слота датировано 14 сентября 2024 года. Тогда мерсисайдцы в рамках 4-го тура АПЛ уступили «Ноттингем Форест» с минимальным счётом 0:1.

После этой встречи «Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 15 очками, «Манчестер Юнайтед» с 13 очками находится на девятой строчке.

