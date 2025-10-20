Скидки
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые за почти 10 лет

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1. Таким образом, «красные дьяволы» переиграли мерсисайдцев на их поле впервые за последние почти 10 лет.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

В крайний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал на «Энфилде» «Ливерпуль» в январе 2016 года. Тогда в матче АПЛ сезона-2015/2016 манкунианцы одержали верх с минимальным счётом 1:0. С тех пор команды сыграли 10 встреч в Ливерпуле во всех турнирах. «Красные» одержали пять побед, а также пять игр завершились вничью.

После этой встречи «Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 15 очками, «Манчестер Юнайтед» с 13 очками находится на девятой строчке.

