«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» впервые за почти 10 лет
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1. Таким образом, «красные дьяволы» переиграли мерсисайдцев на их поле впервые за последние почти 10 лет.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2' 1:1 Гакпо – 78' 1:2 Магуайр – 84'
В крайний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал на «Энфилде» «Ливерпуль» в январе 2016 года. Тогда в матче АПЛ сезона-2015/2016 манкунианцы одержали верх с минимальным счётом 1:0. С тех пор команды сыграли 10 встреч в Ливерпуле во всех турнирах. «Красные» одержали пять побед, а также пять игр завершились вничью.
После этой встречи «Ливерпуль» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 15 очками, «Манчестер Юнайтед» с 13 очками находится на девятой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 октября 2025
-
04:21
-
04:15
-
04:02
-
03:59
-
03:51
-
03:40
-
03:23
-
03:20
-
03:07
-
03:00
-
02:52
-
01:59
-
01:44
-
01:40
-
01:35
-
01:26
-
01:05
-
01:02
-
00:51
-
00:44
-
00:36
-
00:36
-
00:32
-
00:18
-
00:02
-
00:00
- 19 октября 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:44
-
23:41
-
23:40
-
23:35
-
23:14
-
23:09
-
23:04