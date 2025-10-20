Тренер «Зенита» Семак высказался о лидирующем в РПЛ «Локомотиве»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре «Локомотива» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«По «Локомотиву»: конечно, это команда, которая славится стандартными положениями, быстрыми атаками, но с ЦСКА хорошо смотрелись и позиционные атаки. Команда набрала хороший ход. Посмотрим, мне кажется, будет интересный матч, нам нужно дома играть, стараться побеждать, естественно. А как будем играть… Времени еще много, посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 23 очка. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 26 очков.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Динамо», а «Локомотив» сыграет с «Акроном». «Локомотив» и «Зенит» сыграют между собой в 14-м туре РПЛ, который состоится 1 ноября.