Главная Футбол Новости

Карпин ответил на вопрос о составе на грядущий матч с «Крыльями» на фоне травмы Миранчука

Карпин ответил на вопрос о составе на грядущий матч с «Крыльями» на фоне травмы Миранчука
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос журналистов о составе на грядущий матч 6-го тура Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» на фоне повреждения, полученного полузащитником Антоном Миранчуком в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

— У «Динамо» впереди сложный матч на Кубок с «Крыльями» и потом выезд в Санкт-Петербург. У вас в голове уже сложился пазл, каким составом будете играть в среду?
— Пазл ещё складывать рано. Часто так бывает, когда думаешь про следующую игру или через одну игру, то ничего не складывается. Так что сначала надо посмотреть, что с Миранчуком, а там уже решать по составу на ближайший матч, — приводит слова Карпина официальный сайт бело-голубых.

Напомним, матч с самарцами состоится в Москве в среду, 22 октября, в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
