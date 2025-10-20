Карпин ответил на вопрос о составе на грядущий матч с «Крыльями» на фоне травмы Миранчука

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос журналистов о составе на грядущий матч 6-го тура Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» на фоне повреждения, полученного полузащитником Антоном Миранчуком в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:2).

— У «Динамо» впереди сложный матч на Кубок с «Крыльями» и потом выезд в Санкт-Петербург. У вас в голове уже сложился пазл, каким составом будете играть в среду?

— Пазл ещё складывать рано. Часто так бывает, когда думаешь про следующую игру или через одну игру, то ничего не складывается. Так что сначала надо посмотреть, что с Миранчуком, а там уже решать по составу на ближайший матч, — приводит слова Карпина официальный сайт бело-голубых.

Напомним, матч с самарцами состоится в Москве в среду, 22 октября, в 18:00 мск.