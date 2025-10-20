«Удивительно». Писарев – о спорном пенальти в матче «Динамо» — «Ахмат»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о спорном пенальти в матче 12-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ахматом» (2:2).

«Удивительно. Тогда при стандарте при любом касании или захвате нужно ставить пенальти. Это же настолько очевидно. Все сейчас будут критиковать VAR, но им нужно правильно пользоваться. Правильно сказал Моуринью, что только воры радуются отсутствию камер. VAR — не зло, им нужно правильно пользоваться, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

На 36-й минуте встречи арбитр Ранэль Зияков назначил пенальти в ворота московского «Динамо». Защитник «Ахмата» Максим Сидоров упал в штрафной соперника после контакта с Бителло. Сначала судья не заметил эпизод, но затем вмешался VAR. После просмотра повтора Зияков изменил своё решение и назначил 11-метровый. Капитан «Ахмата» Лечи Садулаев пробил мимо ворот, не сумев реализовать пенальти.