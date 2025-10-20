Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о спаде в игре Мохамеда Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о форме нападающего Мохамеда Салаха.

«Думаю, это вполне нормально. В первых пяти-шести матчах все вопросы, которые мне задавали, касались новых игроков. Теперь вы спрашиваете об одном конкретном футболисте, но, по-моему, сейчас не время обсуждать индивидуальные выступления. Как команда, мы ожидаем от себя большего, чем показываем сейчас. И, как команда, мы просто не привыкли — ни при мне, ни, думаю, при Юргене — к тому, чтобы «Ливерпуль» не реализовывал столько моментов», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Салах не забивает на протяжении пять матчей подряд. Свой последний гол форвард забил 17 сентября в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2). Всего в нынешнем сезоне египтянин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.