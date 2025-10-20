Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о спаде в игре Мохамеда Салаха

Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о спаде в игре Мохамеда Салаха
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о форме нападающего Мохамеда Салаха.

«Думаю, это вполне нормально. В первых пяти-шести матчах все вопросы, которые мне задавали, касались новых игроков. Теперь вы спрашиваете об одном конкретном футболисте, но, по-моему, сейчас не время обсуждать индивидуальные выступления. Как команда, мы ожидаем от себя большего, чем показываем сейчас. И, как команда, мы просто не привыкли — ни при мне, ни, думаю, при Юргене — к тому, чтобы «Ливерпуль» не реализовывал столько моментов», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Салах не забивает на протяжении пять матчей подряд. Свой последний гол форвард забил 17 сентября в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:2). Всего в нынешнем сезоне египтянин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
«Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр!
«Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android