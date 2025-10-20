Скидки
Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам молодёжного ЧМ-2025, лучший игрок, лучший бомбардир, лучший вратарь

В Чили завершился молодёжный чемпионат мира 2025 года, по итогам которого национальная команда Марокко стала обладателем титула впервые в своей истории. Во время награждения Международная федерация футбола (ФИФА) вручила индивидуальные призы сильнейшим игрокам всего турнира.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Финал
20 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
0 : 2
Марокко U20
0:1 Забири – 12'     0:2 Забири – 29'    

Таким образом, лучшим вратарём признан 20-летний аргентинец Сантино Барби. Он провёл все семь матчей турнира, пропустил три мяча и в четырёх играх сыграл «на ноль». Лучшим игроком соревнований признан вингер сборной Марокко Отман Маамма. «Серебряный мяч» — второму сильнейшему игроку МЧМ — был вручён его партнёру по команде форварду Яссиру Забири. Третьим игроком турнира признан аргентинский полузащитник Мильтон Дельгадо.

Лучшим бомбардиром молодёжного первенства стали четыре футболиста, забившие по пять мячей: форвард Марокко Яссир Забири, французский нападающий Люка Мишаль, Нейсер Вильярреаль из Колумбии U20 и американский полузащитник Бенха Кремаски.

