Капитан «Ливерпуля» ван Дейк отреагировал на поражение в игре с «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2, отметив, что ключевым моментом стал второй пропущенный гол команды.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

«Я считаю, что мы пропустили очень небрежный второй гол. Мы так старательно работали, чтобы вернуться в игру, и создали отличные моменты, чтобы забить победный мяч, но когда пропускаешь такой второй гол, это больше всего расстраивает.

Сейчас интересное время, потому что мы должны держаться вместе — не только мы, игроки, но и клуб и фанаты, которые хотят, чтобы мы побеждали», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Напомним, для «Ливерпуля» это поражение стало четвёртым кряду во всех турнирах.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте

