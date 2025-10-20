Капитан «Ливерпуля» ван Дейк отреагировал на поражение в игре с «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2, отметив, что ключевым моментом стал второй пропущенный гол команды.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2' 1:1 Гакпо – 78' 1:2 Магуайр – 84'
«Я считаю, что мы пропустили очень небрежный второй гол. Мы так старательно работали, чтобы вернуться в игру, и создали отличные моменты, чтобы забить победный мяч, но когда пропускаешь такой второй гол, это больше всего расстраивает.
Сейчас интересное время, потому что мы должны держаться вместе — не только мы, игроки, но и клуб и фанаты, которые хотят, чтобы мы побеждали», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.
Напомним, для «Ливерпуля» это поражение стало четвёртым кряду во всех турнирах.
Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте
Комментарии
- 20 октября 2025
-
05:54
-
05:52
-
05:43
-
05:42
-
05:34
-
04:54
-
04:35
-
04:21
-
04:15
-
04:02
-
03:59
-
03:51
-
03:40
-
03:23
-
03:20
-
03:07
-
03:00
-
02:52
-
01:59
-
01:44
-
01:40
-
01:35
-
01:26
-
01:05
-
01:02
-
00:51
-
00:44
-
00:36
-
00:36
-
00:32
-
00:18
-
00:02
-
00:00
- 19 октября 2025
-
23:52
-
23:48