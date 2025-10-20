Капитан «Ливерпуля» ван Дейк отреагировал на поражение в игре с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2, отметив, что ключевым моментом стал второй пропущенный гол команды.

«Я считаю, что мы пропустили очень небрежный второй гол. Мы так старательно работали, чтобы вернуться в игру, и создали отличные моменты, чтобы забить победный мяч, но когда пропускаешь такой второй гол, это больше всего расстраивает.

Сейчас интересное время, потому что мы должны держаться вместе — не только мы, игроки, но и клуб и фанаты, которые хотят, чтобы мы побеждали», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Напомним, для «Ливерпуля» это поражение стало четвёртым кряду во всех турнирах.

