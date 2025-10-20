Гарри Кейн высказался о будущем Джоба Беллингема в футболе

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поддержал полузащитника дортмундской «Боруссии» Джоба Беллингема после его ошибки в матче седьмого тура Бундеслиги, которая привела ко второму голу мюнхенцев.

«Это была непростая ситуация для него. Он хотел перехватить мяч первым, но Майкл Олисе отлично среагировал и пробил. Обидно, что так вышло, но Джобу нужно просто продолжать трудиться и совершенствоваться.

Он действительно хороший игрок с огромным потенциалом. Сейчас он, наверное, хочет получать больше минут, но это часть взросления на высоком уровне. У него большое будущее — всё, что нужно, это продолжать работать», — приводит слова Кейна Sky Sports.

В текущем сезоне Джоб Беллингем провёл 10 матчей за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Сыновья Кейна и Дебринкэта устроили драку на льду