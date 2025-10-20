Скидки
Холанд опубликовал фото в футболке с забавной надписью

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился фотографией на своей странице в соцсетях, где показал образ в футболке с забавной подписью.

На футболке написано: «I'm not doing shit today» (что в переводе с английского означает: «Сегодня я ******* не делаю». — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Всего на его счету 138 голов и 22 результативные передачи в 156 играх за «горожан» во всех турнирах. В нынешнем сезоне 25-летний норвежец принял участие в 17 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 26 голами и четырьмя результативными передачами.

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
