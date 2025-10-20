Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Барселоны» обрушился с критикой на судью из-за удаления Флика перед «Реалом»

Президент «Барселоны» обрушился с критикой на судью из-за удаления Флика перед «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с критикой в адрес арбитра Хесуса Хиля Мансано, который удалил главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика в матче против «Жироны» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги. Немецкий специалист получил две жёлтые карточки и теперь пропустит предстоящее «классико» с «Реалом».

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Педри – 13'     1:1 Витсель – 20'     2:1 Араухо – 90+3'    

«Вы говорите о «белой руке»? Даже если её официально не существует, всё выглядит так, будто она есть. Мы уже подали апелляцию на обе жёлтые карточки. Судья явно переступил черту — казалось, он просто ждал повода, чтобы удалить Флика.

Этот арбитр уже удалял едва ли не всех наших ключевых игроков. Достаточно взглянуть на его историю — это повторяется снова и снова, особенно накануне важных матчей. Мы каждый раз надеемся, что обойдётся, но всё повторяется.

Да, этот матч нельзя назвать нашим лучшим выступлением. Но он придаст нам уверенности. Особенно когда центральный защитник выходит вперёд и приносит победу голом», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, матч «Реал» — «Барселона» состоится 26 октября и начнётся в 18:15 мск.

Барселона показала обновлённый «Камп Ноу»

Материалы по теме
«Барселона» проведёт «эль класико» в уникальной форме
Истории
«Барселона» проведёт «эль класико» в уникальной форме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android