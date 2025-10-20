Президент «Барселоны» обрушился с критикой на судью из-за удаления Флика перед «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с критикой в адрес арбитра Хесуса Хиля Мансано, который удалил главного тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика в матче против «Жироны» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги. Немецкий специалист получил две жёлтые карточки и теперь пропустит предстоящее «классико» с «Реалом».

«Вы говорите о «белой руке»? Даже если её официально не существует, всё выглядит так, будто она есть. Мы уже подали апелляцию на обе жёлтые карточки. Судья явно переступил черту — казалось, он просто ждал повода, чтобы удалить Флика.

Этот арбитр уже удалял едва ли не всех наших ключевых игроков. Достаточно взглянуть на его историю — это повторяется снова и снова, особенно накануне важных матчей. Мы каждый раз надеемся, что обойдётся, но всё повторяется.

Да, этот матч нельзя назвать нашим лучшим выступлением. Но он придаст нам уверенности. Особенно когда центральный защитник выходит вперёд и приносит победу голом», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, матч «Реал» — «Барселона» состоится 26 октября и начнётся в 18:15 мск.

