Французское издание RMC подвергло критике игру Ильи Забарного за «ПСЖ»

Французское издание RMC подвергло критике игру Ильи Забарного за «ПСЖ»
Французское издание RMC Sport дало критическую оценку игре украинского защитника Ильи Забарного, который провёл полный матч за «ПСЖ» в поединке против «Страсбурга».

Франция — Лига 1 . 8-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 3
Страсбург
Страсбург
1:0 Баркола – 6'     1:1 Паничелли – 26'     1:2 Морейра – 41'     1:3 Паничелли – 49'     2:3 Рамуш – 58'     3:3 Маюлу – 79'    

Журналистам не понравилось, как Забарный выглядел на фоне соперника — особенно на фоне предыдущих, более уверенных выступлений.

«На этот раз Забарный действительно не произвёл впечатления. Он проиграл немало единоборств, а его передачи были в основном посредственными. Ранее казалось, что он прибавляет — особенно это чувствовалось в матче с «Марселем», несмотря на поражение. Тогда складывалось впечатление, что он адаптировался. Но эта его игра была откровенно слабой. К сожалению, того, что он сейчас даёт команде, недостаточно», — приводит слова аналитиков издание.

Забарный вышел в стартовом составе и провёл весь матч на поле. Его «ПСЖ», уступая в счёте 1:3, сумел уйти от поражения и сыграл вничью со «Страсбуром» — 3:3. Илья пополнил команду в летнее трансферное окно.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

