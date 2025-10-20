Французское издание RMC подвергло критике игру Ильи Забарного за «ПСЖ»

Французское издание RMC Sport дало критическую оценку игре украинского защитника Ильи Забарного, который провёл полный матч за «ПСЖ» в поединке против «Страсбурга».

Журналистам не понравилось, как Забарный выглядел на фоне соперника — особенно на фоне предыдущих, более уверенных выступлений.

«На этот раз Забарный действительно не произвёл впечатления. Он проиграл немало единоборств, а его передачи были в основном посредственными. Ранее казалось, что он прибавляет — особенно это чувствовалось в матче с «Марселем», несмотря на поражение. Тогда складывалось впечатление, что он адаптировался. Но эта его игра была откровенно слабой. К сожалению, того, что он сейчас даёт команде, недостаточно», — приводит слова аналитиков издание.

Забарный вышел в стартовом составе и провёл весь матч на поле. Его «ПСЖ», уступая в счёте 1:3, сумел уйти от поражения и сыграл вничью со «Страсбуром» — 3:3. Илья пополнил команду в летнее трансферное окно.

