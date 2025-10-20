Скидки
Главная Футбол Новости

«Сандерленд» установил историческое клубное достижение в АПЛ

«Сандерленд» установил историческое клубное достижение в АПЛ
«Сандерленд» уверенно обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:0 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги, тем самым «чёрные коты» установили историческое клубное статистическое достижение. Об этом сообщает портал Squawka.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мукиэле – 16'     2:0 Крейчи – 90+2'    

По информации источника, «Сандерленд» впервые в истории набрал 10 очков в первых четырёх домашних матчах сезона АПЛ. За это время помимо «волков» красно-белые обыграли «Вест Хэм Юнайтед» (3:0) и «Брентфорд» (2:1), а также сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1).

Всего же по итогам восьми туров в активе подопечных французского специалиста Режиса Ле Бриса 14 очков. «Чёрные коты» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Отметим, команда набрала уже на два очка больше, чем вылетевший по итогам минувшей кампании «Саутгемптон» (12).

