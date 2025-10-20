Экс-форвард «Атлетико» и «МЮ» Диего Форлан был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами

Экс-нападающий «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и других клубов Диего Форлан был экстренно доставлен в больницу после серьёзной травмы, полученной во время матча среди ветеранов, сообщает издание The Sun.

46-летний уругвайский футболист выступал за команду «Old Boys» в турнире «Liga Universitaria» (возрастная категория 40+. — Прим. «Чемпионата»), когда столкнулся с игроком соперника и упал, испытывая острую боль. Медики оперативно госпитализировали Форлана, а в больнице выяснилось, что он получил тройной перелом рёбер и частичный пневмоторакс — частичный коллапс лёгкого.

Врачи были вынуждены откачивать жидкость из плевральной полости. Несмотря на тяжёлую травму, Форлан заверил, что не винит оппонента: «Это был несчастный случай. Никакого умысла не было», — цитируют его близкие.

Сейчас состояние Форлана оценивается как стабильное. Ожидается, что он останется под наблюдением врачей как минимум до вторника. Напомним, уругваец закончил профессиональную карьеру в 2018 году.

