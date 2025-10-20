«Когда 10 человек в штрафной, как атаковать будешь?» Гришин — о матче «Зенита» с «Сочи»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о разгромной победе «Зенита» в матче 12-го Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Это победа на классе. С самого начала было видно, что «Зенит» не включал максимальные ресурсы свои. Первый гол забили — и спокойно играли. «Сочи» так глубоко сел в оборону, что «Зенит» просто катал мяч: когда надо было — взвинчивали темп. Когда 10 человек в своей штрафной в обороне, то как ты атаковать будешь?» — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 23 очка. В активе «Сочи», идущего на последнем 16-м месте, пять очков.

