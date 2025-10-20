Фабрегас ответил Тудору, назвавшему «Комо» «поддельным маленьким клубом»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче 7-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Главное после победы — гордость. Мы снова убедились, что, действуя сообща и преследуя одни и те же задачи, команда становится силой, с которой приходится считаться.

Мистер Тудор возглавляет великий клуб. Он сказал, что я покупаю всех игроков, но, возможно, ему просто неправильно всё объяснили», — приводит слова Фабрегаса Onefootball.

Напомним, ранее Тудор назвал «Комо» «поддельным маленьким клубом», упомянув огромные финансовые возможности подопечных Фабрегаса.

«Комо» довёл беспроигрышную серию в чемпионате Италии до пяти матчей и с 12 очками после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице. «Ювентус» идёт на седьмой строчке, имея в активе аналогичное количество очков.

