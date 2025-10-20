Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрегас ответил Тудору, назвавшему «Комо» «поддельным маленьким клубом»

Фабрегас ответил Тудору, назвавшему «Комо» «поддельным маленьким клубом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче 7-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Кемпф – 4'     2:0 Пас – 79'    

«Главное после победы — гордость. Мы снова убедились, что, действуя сообща и преследуя одни и те же задачи, команда становится силой, с которой приходится считаться.

Мистер Тудор возглавляет великий клуб. Он сказал, что я покупаю всех игроков, но, возможно, ему просто неправильно всё объяснили», — приводит слова Фабрегаса Onefootball.

Напомним, ранее Тудор назвал «Комо» «поддельным маленьким клубом», упомянув огромные финансовые возможности подопечных Фабрегаса.

«Комо» довёл беспроигрышную серию в чемпионате Италии до пяти матчей и с 12 очками после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице. «Ювентус» идёт на седьмой строчке, имея в активе аналогичное количество очков.

Материалы по теме
«Комо» впервые за 73 года выиграл матч Серии А у «Ювентуса»

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android