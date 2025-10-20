Скидки
Главная Футбол Новости

Луис Гарсия, которого связывают со «Спартаком», отказался тренировать «Сарагосу»

Луис Гарсия, которого связывают со «Спартаком», отказался тренировать «Сарагосу»
Комментарии

Испанский тренер Луис Гарсия Пласа, имя которого в последние дни фигурирует в контексте возможного назначения в московский «Спартак», отклонил предложение возглавить «Сарагосу». Об этом сообщает El Periódico de Aragón.

По данным источника, вместе с Гарсией от работы в клубе также отказался Серхио Гонсалес. Оба специалиста входили в список приоритетных кандидатов на пост главного тренера, однако решили не принимать предложения команды, которая сейчас находится в кризисе и рискует вылететь в третий по силе дивизион — Primera Federación.

В «Сарагосе» продолжаются срочные поиски нового тренера, так как ситуация требует немедленных изменений. Команда находится на последнем месте второй испанской лиги.

Напомним, ранее «Чемпионат» и испанского издание Marca сообщали о том, что Гарсия ведёт переговоры со спортивным директором «Спартака» Фрэнсисом Кахигао, который лоббирует его назначение в клуб. Специалист на данный момент находится без работы.

Комментарии
