Главная Футбол Новости

В «Барселоне» рассказали, будет ли клуб покупать игроков зимой

В «Барселоне» рассказали, будет ли клуб покупать игроков зимой
Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб не намерен активно действовать на зимнем трансферном рынке.

«Мы сделали всё, что хотели и могли в летнее окно. Многим нужно время, чтобы вернуться в строй. Подписания зимой не входят в наши планы», — приводит слова португальца Cadena Ser.

Напомним, на данный момент «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 22 очка после девяти туров. Лидирует в турнирной таблице «Реал», в активе которого после аналогичного числа игр — 24 балла.

В следующем туре команды сыграют друг с другом в «эль класико».

