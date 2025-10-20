Скидки
Игорь Колыванов отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Сочи»

Игорь Колыванов отреагировал на разгромную победу «Зенита» над «Сочи»
Бывший советский и российский футболист Игорь Колыванов высказался о разгромной победе «Зенита» над «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

«У «Зенита» большой потенциал. Эта команда в любой момент может прибавить. Они сыграли на классе. Видно, что каждый из футболистов «Зенита» на ступенечку выше, чем игроки «Сочи», — сказал Колыванов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, сине-бело-голубые выиграли матч со счётом 3:0. Голы в свой актив записали Нуралы Алип, а также отличившиеся с пенальти Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. «Зенит» находится на четвёртой строчке таблицы российского чемпионата, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка.

