«Могут любого задавить». Колыванов назвал команду РПЛ, которую невозможно сломать

Бывший советский и российский футболист Игорь Колыванов высказался о разгромной победе «Балтики» над «Рубином» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0.

«В первые 20 минут «Рубин» крайне неудачно играл в обороне — допускал детские ошибки. «Балтика» уже не удивляет — команда физически готова. Даже те, кто выходит на замену, не боятся играть. У нас давно такой команды не было. Они понимают, что могут любого соперника задавить. При этом они красивые голы забивают. Команда — крепкий орешек, который невозможно сломать», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

После 12 туров чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. «Рубин», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 18 очков.

ТОП-5 фактов о российском футболе: