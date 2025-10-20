Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Могут любого задавить». Колыванов назвал команду РПЛ, которую невозможно сломать

«Могут любого задавить». Колыванов назвал команду РПЛ, которую невозможно сломать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский и российский футболист Игорь Колыванов высказался о разгромной победе «Балтики» над «Рубином» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 7'     0:2 Петров – 19'     0:3 Бевеев – 80'    

«В первые 20 минут «Рубин» крайне неудачно играл в обороне — допускал детские ошибки. «Балтика» уже не удивляет — команда физически готова. Даже те, кто выходит на замену, не боятся играть. У нас давно такой команды не было. Они понимают, что могут любого соперника задавить. При этом они красивые голы забивают. Команда — крепкий орешек, который невозможно сломать», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

После 12 туров чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. «Рубин», в свою очередь, находится на седьмом месте, набрав 18 очков.

Материалы по теме
«Когда 10 человек в штрафной, как атаковать будешь?» Гришин — о матче «Зенита» с «Сочи»

ТОП-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android