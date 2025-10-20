«Я недоволен». Педри призвал «Барселону» повысить качество игры

Полузащитник «Барселоны» Педри раскритиковал игру команды и призвал улучшить её качество после матча 9-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (2:1).

«Я недоволен игрой команды. Нам нужно улучшить много вещей, особенно прессинг. Мы не были хороши. Уже два матча подряд мы не показываем того, чего ожидаем. Также нам нужно улучшить игру с мячом, чтобы придать больше темпа и создавать больше моментов. Я думаю, что у нас есть большой потенциал для улучшения. Надо проанализировать это с тренером в течение недели и повысить качество игры к следующему матчу.

Когда прессингуешь плохо и держишь линию защиты так высоко, сопернику очень легко создавать опасные моменты. Одним пасом за спину, если ты не прессингуешь, соперник может выйти один на один с вратарём. Мы также должны улучшить игру с мячом, потому что сейчас мы не так точны, как в прошлом сезоне. Хорошо хотя бы то, что у нас есть потенциал для роста и мы взяли три очка», — приводит слова Педри Yahoo Sports.

В следующем матче в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов каталонцы встретятся с греческим «Олимпиакосом».

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: