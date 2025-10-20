Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я недоволен». Педри призвал «Барселону» повысить качество игры

«Я недоволен». Педри призвал «Барселону» повысить качество игры
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри раскритиковал игру команды и призвал улучшить её качество после матча 9-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (2:1).

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Педри – 13'     1:1 Витсель – 20'     2:1 Араухо – 90+3'    

«Я недоволен игрой команды. Нам нужно улучшить много вещей, особенно прессинг. Мы не были хороши. Уже два матча подряд мы не показываем того, чего ожидаем. Также нам нужно улучшить игру с мячом, чтобы придать больше темпа и создавать больше моментов. Я думаю, что у нас есть большой потенциал для улучшения. Надо проанализировать это с тренером в течение недели и повысить качество игры к следующему матчу.

Когда прессингуешь плохо и держишь линию защиты так высоко, сопернику очень легко создавать опасные моменты. Одним пасом за спину, если ты не прессингуешь, соперник может выйти один на один с вратарём. Мы также должны улучшить игру с мячом, потому что сейчас мы не так точны, как в прошлом сезоне. Хорошо хотя бы то, что у нас есть потенциал для роста и мы взяли три очка», — приводит слова Педри Yahoo Sports.

В следующем матче в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов каталонцы встретятся с греческим «Олимпиакосом».

Материалы по теме
Что творит Витсель в 36! Забил «Барсе» в падении, но та взяла дерби на последних секундах
Что творит Витсель в 36! Забил «Барсе» в падении, но та взяла дерби на последних секундах

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android