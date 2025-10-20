Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги сезона— 2025/2026 на 20 октября

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 20 октября
Сегодня, 20 октября, пройдут пять матчей 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 20 октября (время московское):

17:00. «Волга» Ульяновск – «Уфа»;
18:00. «Чайка» – «Урал»;
18:30. «Черноморец» – «Нефтехимик»;
19:30. «Факел» – «Ротор»;
19:30. «Торпедо» Москва – «Шинник».

По состоянию на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Первой лиги воронежский «Факел», на счету которого 30 очков после 14 матчей. Вторую строчку занимает костромской «Спартак», у которого на одно очко меньше после 15 игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «Родина» (26) и «Ротор» (25). Замыкает турнирную таблицу московское «Торпедо» с 10 очками после 14 встреч.

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
