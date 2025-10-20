Шпилевский повторил антирекорд Бунака 2000 года после проигрыша «Пари НН» «Акрону» в РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский повторил антирекорд, потерпев 10-е поражение в Мир Российской Премьер-Лиге в матче 12-го тура, в котором его подопечные уступили «Акрону» (0:1). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», белорусский специалист повторил антирекорд сербского тренера Бориса Бунака из 2000 года, чей «Уралан» также потерпел 10 поражений в 12 стартовых матчах сезона. При этом на счету нижегородцев шесть очков (две победы). У клуба из Элисты было две ничьих.

После 12 туров «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от зоны стыковых матчей составляет два очка. Расположившийся на 12-й строчке «Акрон» опережает команду Шпилевского на пять очков.