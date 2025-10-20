Игрок «Ахмата» Самородов: у нас какой-то заговор на пенальти, второй сезон не залетает
Нападающий «Ахмата» Максим Самородов высказался по итогам матча 12-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2). Грозненцы не реализовали в этой игре 11-метровый удар.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16' 1:1 Мелкадзе – 21' 1:2 Касинтура – 88' 2:2 Тюкавин – 90+3'
«На мой взгляд, с «Динамо» мы упустили два очка. Было много очень хороших моментов, которые мы должны были реализовать. В том числе пенальти, на них у нас какой-то заговор. Уже второй сезон просто не залетает. Но в целом хорошая игра — получилось всё, что мы задумывали. «Ахмат» был ближе к победе», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Отметим, что игроки «Ахмата» не реализовали 7 из 10 последних пенальти в РПЛ.
