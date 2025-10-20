Дмитрий Сычёв: Баринов — символ «Локомотива», нужно сделать всё, чтобы продлить контракт

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о ситуации с контрактом хавбека железнодорожников Дмитрия Баринова. Действующее соглашение полузащитника с «Локомотивом» рассчитано до конца июня 2026 года.

«Баринов — важнейшая фигура для «Локомотива», его болельщиков и команды как на поле, так и за его пределами. Это бойцовский характер, Дмитрий — символ клуба. Нужно сделать всё, чтобы продлить контракт с капитаном», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дмитрий — воспитанник системы «Локомотива». Ранее сообщалось, что в услугах Баринова заинтересован ЦСКА.