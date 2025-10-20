Скидки
Гендиректор «Милана» Фурлани прокомментировал слухи об интересе клуба к Батракову

Гендиректор «Милана» Фурлани прокомментировал слухи об интересе клуба к Батракову
Комментарии

Генеральный директор итальянского «Милана» Джорджо Фурлани ответил на вопрос, проявлял ли клуб интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову. Ранее сообщалось, что скауты ряда европейских команд, включая «Милан», следили за игроком железнодорожников во время матчей сборных.

— В России пишут, что топ-клубы Италии интересуются Батраковым. «Милан» интересуется?
— Нет, мы не интересуемся этим футболистом, — приводит слова Фурлани Odds.ru.

Фото: Личный архив Алексея Батракова

В декабре 2024 года Алексей Батраков посетил матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Миланом» и «Црвеной Звездой» (2:1) во время отпуска в Италии. Сам футболист заявлял, что специально согласовал дату поездки в Италию ради посещения данной игры.

Комментарии
