Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России объявила состав на матчи с Северной Македонией в октябре

Женская сборная России объявила состав на матчи с Северной Македонией в октябре
Аудио-версия:
Комментарии

РФС опубликовал заявку женской сборной России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В рамках него команда проведёт два товарищеских матча с Северной Македонией (24 и 27 октября).

Вратари: Вера Санжаровская («Краснодар»), Варвара Дудорова («Чертаново»), Арина Таранченко («Динамо»).

Защитницы: Елизавета Семёнова, Юлия Плешкова (обе – ЦСКА), Мария Дурнова («Крылья Советов»), Яна Шолгина («Рубин»), Валентина Смирнова («Краснодар»), Владислава Буткевич, Ксения Долгова (обе – «Локомотив»), Ксения Олексюк («Чертаново»).

Полузащитницы: Даяна Кишмахова, Марине Ачоян (обе – ЦСКА), Дарина Ишмухаметова, Медея Жаркова (обе – «Зенит»), Алина Шкалова, Зарина Шарифова (обе – «Чертаново»), Анна Соловьёва («Звезда-2005»), Азалия Зальмиева, Полина Юкляева (обе – «Локомотив»), Яна Свистунова («Спартак»).

Нападающие: Кира Петухова («Чертаново»), Глафира Жукова («Локомотив»).

Материалы по теме
Женская сборная России сыграет с Северной Македонией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android