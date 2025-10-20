Женская сборная России объявила состав на матчи с Северной Македонией в октябре

РФС опубликовал заявку женской сборной России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В рамках него команда проведёт два товарищеских матча с Северной Македонией (24 и 27 октября).

Вратари: Вера Санжаровская («Краснодар»), Варвара Дудорова («Чертаново»), Арина Таранченко («Динамо»).

Защитницы: Елизавета Семёнова, Юлия Плешкова (обе – ЦСКА), Мария Дурнова («Крылья Советов»), Яна Шолгина («Рубин»), Валентина Смирнова («Краснодар»), Владислава Буткевич, Ксения Долгова (обе – «Локомотив»), Ксения Олексюк («Чертаново»).

Полузащитницы: Даяна Кишмахова, Марине Ачоян (обе – ЦСКА), Дарина Ишмухаметова, Медея Жаркова (обе – «Зенит»), Алина Шкалова, Зарина Шарифова (обе – «Чертаново»), Анна Соловьёва («Звезда-2005»), Азалия Зальмиева, Полина Юкляева (обе – «Локомотив»), Яна Свистунова («Спартак»).

Нападающие: Кира Петухова («Чертаново»), Глафира Жукова («Локомотив»).