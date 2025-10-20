Каррагер заявил, что Салаха нужно реже выпускать в стартовом составе «Ливерпуля»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер полагает, что главному тренеру мерсисайдцев Арне Слоту следует реже выпускать нападающего Мохамеда Салаха в стартовом составе команды. В нынешнем сезоне 33-летний египтянин провёл восемь матчей в рамках АПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи.

«Я очень люблю Салаха, но, глядя на него в этом сезоне… Он не помогает правому защитнику «Ливерпуля» — и это, определённо, некая тактическая установка. Я не хочу критиковать Мо, но, вероятно, у него уже просто нет тех данных, которые позволили бы ему бегать взад-вперёд по флангу, как это делает обычный вингер.

В матчах на «Энфилде», где «Ливерпуль» доминирует, Салах необходим. Но в играх на выезде… В таких матчах нужна помощь крайним защитникам, и здесь Мохамед в старте быть не должен. По крайней мере, сейчас, когда он в такой форме», — приводит слова Каррагера Sky Sport.