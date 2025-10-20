«Факел» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча 15-го тура Первой лиги начнётся в 19:30

Сегодня, 20 октября, состоится матч 15-го тура Лиги Pari, в котором встретятся воронежский «Факел» и волгоградский «Ротор». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Факел» занимает первое место в Первой лиге с 30 очками после 14 проведённых матчей. «Ротор» располагается на четвёртой строчке, у команды 25 набранных очков. В топ-4 также входят костромской «Спартак» (29 очков) и московская «Родина» (26), которые уже провели свои матчи в 15-м туре.