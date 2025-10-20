Скидки
Непомнящий: Воробьёв хорош, восхищаюсь его успехами

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о нападающем московского «Локомотива» Дмитрии Воробьёве. В нынешнем сезоне форвард провёл 16 матчей на клубном уровне, забил девять голов и сделал три результативные передачи.

«Воробьёв хорош! Он выигрывает конкуренцию в «Локомотиве» у игроков на этой позиции. Мне кажется, он не первый сезон на хорошем уровне играет. Он и в «Оренбурге» был такой важной фигурой в атаке. Он играет с большим удовольствием и на хорошем уровне.

Не удивляюсь его успехам, могу сказать, что восхищаюсь», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Воробьёв, Сергеев и Мантуан — в сборной 12-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
