«Не думаю, что он подходит под стиль итальянского футбола». Кьеллини — о Батракове

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Ювентуса» Джорджио Кьеллини заявил, что знает о высоком уровне игры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, но не уверен, что он подойдёт туринской команде. Ранее появилась информация, что в услугах хавбека железнодорожников заинтересованы некоторые клубы итальянской Серии А.

«Слышал, что он очень хорош, но сейчас я не думаю, что он хорошо подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник, который за него просят», — приводит слова Кьеллини «Матч ТВ».

Батракову 20 лет, он является воспитанником системы «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 16 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алексея в € 23 млн.