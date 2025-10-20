Вратарь «Ахмата» Шелия объяснил пропущенный гол от Тюкавина в концовке матча с «Динамо»
Поделиться
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался по итогам матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра завершилась вничью — 2:2. «Динамо» сравняло счёт на 90+4-й минуте усилиями Константина Тюкавина.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16' 1:1 Мелкадзе – 21' 1:2 Касинтура – 88' 2:2 Тюкавин – 90+3'
Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».
«Обидно, что не дотерпели. Идеальный расклад — забиваешь на 89-й и уже надо всего лишь чуть-чуть. И по игре мы выглядели хорошо. Когда ты забиваешь и нужно удержать счёт, то концентрация должна быть повышена.
Скорее Тюкавин поймал меня на противоходе. Я смещался справа налево. Когда я дошёл, он уже ударил. Тяжёлый момент», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 20 октября 2025
-
10:25
-
10:16
-
10:04
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:15
-
08:30
-
08:19
-
08:11
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:20
-
06:52
-
06:51
-
06:40
-
06:27
-
06:24
-
06:01
-
05:54
-
05:52
-
05:43
-
05:42
-
05:34
-
04:54
-
04:35
-
04:21
-
04:15
-
04:02
-
03:59