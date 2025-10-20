Вратарь «Ахмата» Шелия объяснил пропущенный гол от Тюкавина в концовке матча с «Динамо»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался по итогам матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Игра завершилась вничью — 2:2. «Динамо» сравняло счёт на 90+4-й минуте усилиями Константина Тюкавина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Обидно, что не дотерпели. Идеальный расклад — забиваешь на 89-й и уже надо всего лишь чуть-чуть. И по игре мы выглядели хорошо. Когда ты забиваешь и нужно удержать счёт, то концентрация должна быть повышена.

Скорее Тюкавин поймал меня на противоходе. Я смещался справа налево. Когда я дошёл, он уже ударил. Тяжёлый момент», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.