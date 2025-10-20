Скидки
Глава Ла Лиги Тебас жёстко ответил журналисту, опубликовавшему материал про его зарплату

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал материал издания La Razon о своей зарплате. В публикации среди прочего говорится, что зарплата функционера с тех пор, как он занял свой пост, выросла с € 340 тыс. до € 3,5 млн.

«Новость, опубликованная La Razon о моей зарплате, — ложь. Достаточно было зайти на сайт Ла Лиги, чтобы убедиться, что зарплата президента публикуется и проверяется. Они этого не сделали. Ещё один пример непрофессионализма и несерьёзности тех, кто предпочитает фальсифицировать информацию, а не информировать.

Свобода слова не защищает ложь или недобросовестность. Трухильо — плохой журналист», — написал Тебас в своём аккаунте в соцсети X.

