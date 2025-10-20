Экс-тренер «Челси» Грэм Поттер возглавил сборную Швеции

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер возглавил сборную Швеции по футболу. Об этом сообщает местная федерация футбола на официальном сайте.

Ранее главным тренером сборной Швеции был Йон Даль Томассон, покинувший свой пост в связи с отсутствием результатов в отборе на чемпионат мира. Шведская национальная команда уже потеряла математические шансы добыть путёвку на ЧМ-2026.

Напомним, Грэм Поттер с 2011 по 2018 год возглавлял шведский «Эстерсунд», с которым брал Кубок страны. Также, помимо «Эстерсунда» и «Челси», Поттер работал в таких клубах, как «Суонси», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вест Хэм».