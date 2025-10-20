Скидки
Дзюба — об иностранных тренерах и «Спартаке»: на одного Ивича много всяких шарлатанов

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о возможном приходе иностранного специалиста на пост главного тренера московского «Спартака». Ранее сообщалось, что красно-белые работают над назначением испанца Луиса Гарсии главным тренером. Отмечалось, что спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао в качестве сменщика Деяна Станковича не рассматривал российских специалистов.

— В последние недели на фоне слухов вокруг «Спартака» подняли тему иностранных тренеров в РПЛ. Для тебя есть разница? Всё‑таки история взаимоотношений богатая.
— Тут не должно быть какой‑то панацеи. Если приходит или футболист, или тренер иностранный, он должен давать качество, давать разницу. А если плюс‑минус одно и то же — зачем легионер? Если мы говорим про того же Тедеева, то это вообще алмаз среди камней. Таких толковых, рассудительных, приземлённых и человечных людей вообще очень мало в принципе. У нас ведь в футболе даже среди российских специалистов очень много тех, у кого немножко ЧСВ (чувство собственной важности) зашкаливает. Амбиций много: «Дайте мне, дайте», а к этому никаких предпосылок нет. Возьмите Ивича в «Краснодаре»: все игроки команды, с кем бы я ни разговаривал, оценивали его очень высоко. То есть, вероятно, это очень сильный тренер, качественный специалист. Но на одного такого очень много всяких шарлатанов, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После 12 туров Мир РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. Станкович работает в «Спартаке» с лета 2024 года.

