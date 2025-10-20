Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о возвращении Фодена на прежний уровень в новом сезоне

Гвардиола высказался о возвращении Фодена на прежний уровень в новом сезоне
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил прогресс полузащитника Филипа Фодена на старте сезона-2025/2026 и поделился ожиданиями от дальнейшего развития англичанина.

«Фоден стал взрослее, он наслаждается и улыбается на тренировках. Фил сделал шаг вперёд и играет так, как он умеет, как мы помним в прошлом. Фил, за исключением прошлого сезона, был великолепен каждый год. Фоден станет лучше; это как хорошее вино, со временем он станет ещё лучше», — заявил Гвардиола в интервью Hayters TV.

В текущем сезоне Фил Фоден принял участие в девяти матчах. На счету 25-летнего футболиста два забитых мяча и две голевые передачи.

Материалы по теме
Хосеп Гвардиола продемонстрировал свои навыки в гольфе. Видео
Истории
Хосеп Гвардиола продемонстрировал свои навыки в гольфе. Видео
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android