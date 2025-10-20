Гвардиола высказался о возвращении Фодена на прежний уровень в новом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил прогресс полузащитника Филипа Фодена на старте сезона-2025/2026 и поделился ожиданиями от дальнейшего развития англичанина.

«Фоден стал взрослее, он наслаждается и улыбается на тренировках. Фил сделал шаг вперёд и играет так, как он умеет, как мы помним в прошлом. Фил, за исключением прошлого сезона, был великолепен каждый год. Фоден станет лучше; это как хорошее вино, со временем он станет ещё лучше», — заявил Гвардиола в интервью Hayters TV.

В текущем сезоне Фил Фоден принял участие в девяти матчах. На счету 25-летнего футболиста два забитых мяча и две голевые передачи.