Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: «Ахмат» играет уверенно, «Динамо» могло проиграть

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов подвёл итоги матча 12-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Ахмат». Команды сыграли вничью — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Результат матча «Динамо» — «Ахмат» не удивил, счёт по игре. У «Динамо» было небольшое преимущество, но «Ахмат» играет достаточно уверенно и перестал делать ошибки в обороне. Их защитники перекрывали все пути, чтобы создавать какие-то моменты. Также поменялась игра, когда поменяли Миранчука.

«Динамо» действовало в свойственной себе манере. Несогласованная игра в обороне привела к тому, что могли проиграть. Рад, что забил Тюкавин после долгого восстановления», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

