Игорь Колыванов: «Ахмат» играет уверенно, «Динамо» могло проиграть
Поделиться
Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов подвёл итоги матча 12-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Ахмат». Команды сыграли вничью — 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16' 1:1 Мелкадзе – 21' 1:2 Касинтура – 88' 2:2 Тюкавин – 90+3'
«Результат матча «Динамо» — «Ахмат» не удивил, счёт по игре. У «Динамо» было небольшое преимущество, но «Ахмат» играет достаточно уверенно и перестал делать ошибки в обороне. Их защитники перекрывали все пути, чтобы создавать какие-то моменты. Также поменялась игра, когда поменяли Миранчука.
«Динамо» действовало в свойственной себе манере. Несогласованная игра в обороне привела к тому, что могли проиграть. Рад, что забил Тюкавин после долгого восстановления», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 20 октября 2025
-
11:54
-
11:50
-
11:42
-
11:41
-
11:40
-
11:19
-
11:16
-
11:14
-
11:12
-
11:08
-
11:02
-
10:48
-
10:46
-
10:43
-
10:40
-
10:25
-
10:16
-
10:04
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:15
-
08:30
-
08:19
-
08:11
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:20
-
06:52
-
06:51