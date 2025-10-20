Игорь Колыванов: «Ахмат» играет уверенно, «Динамо» могло проиграть

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов подвёл итоги матча 12-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Ахмат». Команды сыграли вничью — 2:2.

«Результат матча «Динамо» — «Ахмат» не удивил, счёт по игре. У «Динамо» было небольшое преимущество, но «Ахмат» играет достаточно уверенно и перестал делать ошибки в обороне. Их защитники перекрывали все пути, чтобы создавать какие-то моменты. Также поменялась игра, когда поменяли Миранчука.

«Динамо» действовало в свойственной себе манере. Несогласованная игра в обороне привела к тому, что могли проиграть. Рад, что забил Тюкавин после долгого восстановления», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.