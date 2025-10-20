Скидки
КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» оскорблений в игре с «Ростовом»

Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил, что КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом». Игра проходила в Москве и завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«По матчу «Спартак» — «Ростов» рассмотрим скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Ростов» — предупреждение шести футболистам и одному специальному лицу клуба», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

