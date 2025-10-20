КДК РФС рассмотрит поведение тренера ЦСКА Челестини в матче с «Локомотивом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит поведение главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:3).

«По матчу ЦСКА — «Локомотив» рассмотрим систематические выходы за пределы техзоны главного тренера ЦСКА Челестини и тренера ЦСКА Эспозито», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 12 туров РПЛ этого сезона первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке расположился «Краснодар» (26). Тройку лидеров замыкает ЦСКА (24).