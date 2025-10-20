Скидки
КДК РФС рассмотрит поведение тренера ЦСКА Челестини в матче с «Локомотивом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит поведение главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«По матчу ЦСКА — «Локомотив» рассмотрим систематические выходы за пределы техзоны главного тренера ЦСКА Челестини и тренера ЦСКА Эспозито», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 12 туров РПЛ этого сезона первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке расположился «Краснодар» (26). Тройку лидеров замыкает ЦСКА (24).

