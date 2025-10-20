19-летний вратарь «Динамо» Расулов неоднозначно оценил свой дебютный матч в РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов оценил дебютный матч за первую команду бело-голубых в рамках Мир Российской Премьер-Лиги. 19-летний вратарь вышел на поле в игре 12-го тура чемпионата с грозненским «Ахматом», который завершился вничью со счётом 2:2.

«Эмоции от дебюта в РПЛ двоякие, рад, что дебютировал, но хотелось выиграть, мы могли это сделать, к сожалению, не получилось. Допускаем одни и те же глупые ошибки из игры в игру, нужно что-то с этим делать. Я узнал, что дебютирую, в начале недели, во вторник-среду мне об этом сказали. Поэтому понимал и знал, что буду играть. В Кубке России я не пропускал, а здесь пропустил, значит, наверное, есть отличия», — приводит слова Расулова ТАСС.

После 12 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.