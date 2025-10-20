Полузащитник «Ахмата» Самородов: с Черчесовым мы научились верить в себя в каждом матче

Футболист грозненского «Ахмата» Максим Самородов высказался о положительных изменениях в команде после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера. Под руководством опытного специалиста команда показывает хорошие результаты в Мир РПЛ: девять матчей, четыре победы, четыре ничьих, одно поражение.

«С приходом Черчесова в команде прежде всего поменялась атмосфера. Кажется, что мелочь, но на самом деле это один из ключевых факторов в футболе — раздевалка, атмосфера. Дело не в серьёзности Станислава Черчесова, просто мы научились в каждом матче верить в себя, доверять партнёру. У нас собралась очень хорошая команда», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.